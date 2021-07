Vlaanderen gespaard van grote drama's door wateroverlast

Vooral Vlaams-Brabant en Limburg ­kregen hun deel van de waterellende, al bleef een grote ­ravage gelukkig uit.

In het Vlaams-Brabantse Glabbeek bleef de toestand donderdagavond kritiek. “De Velpe staat drie meter hoger dan eerder op de dag”, zei burgemeester Peter Reekmans.

In Geetbets traden de Gete en de Assebeek buiten hun oevers en dat zorgde voor de nodige problemen. “Het wordt bang afwachten vannacht”, klonk het daar.

Op verschillende plekken tussen de taalgrens en Leuven liep de Dijle over. Ook Tienen, Diest en Kessel-Lo kregen de volle laag. In die laatste gemeente liep een bus van De Lijn onder. De chauffeur werd verrast door het opkomende water en kon geen kant meer uit.

In Limburg zijn Sint-Truiden en Halen zwaar getroffen. De Velpe, een zijrivier van de Demer, trad in Halen buiten haar oevers. Ook in verschillende Truiense deelgemeenten (Zepperen, Halmaal, Aalst en Runkelen) is er ernstige wateroverlast.

Donderdagavond was er nog crisisoverleg in de regio Maasmechelen, maar werd alvast gestart met de vrijwillige evacuatie van Maasdorpen zoals Kotem. Het risico bestaat dat het Albertkanaal buiten de oevers treedt.

Ook het verkeer ondervond donderdag grote hinder van het noodweer. Vooral aan op- en afritten van snelwegen bleef het water staan. Nergens zijn zware ongevallen gemeld als gevolg van de wateroverlast.