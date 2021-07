“Veel fans zijn sceptisch: Benito Raman zal bij Anderlecht de criticasters moeten overtuigen”

Veel fans zijn sceptisch. Benito Raman (26) is de nieuwe spits van Anderlecht. Hij komt over van Schalke 04 en tekende voor 3 jaar met optie. In Duitsland spreekt men van een transferprijs van 3 miljoen euro, bij RSCA houdt men het op “een goeie deal dankzij de degradatie van het in geldnood verkerende Schalke.” Bovendien wil paars-wit straks nog een aanvaller strikken.