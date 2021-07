Zinho Vanheusden neemt afscheid van Standard-fans: “Voor altijd in mijn hart”

Via zijn social media heeft Zinho Vanheusden afscheid genomen van Standard. De 21-jarige Hasselaar, die via Inter naar Genoa trekt, richt zich tot de supporters. “Jullie zitten voor altijd in mijn hart.”

“Ik heb een dubbel gevoel als ik dit schrijf”, begint Vanheusden zijn open brief. “Enerzijds ben ik droevig dat ik niet meer voor jullie zal spelen volgend seizoen, maar anderzijds ben ik ook zo fier dat ik jullie kapitein mocht zijn. Na drie mooie seizoenen heb ik besloten dat het tijd is om een stap verder te zetten in mijn carrière.”

“Ik heb zulke grote ambities dat ik er alles uit wil halen en ik denk dat het nu het juiste moment is.”

“Ik wil jullie bedanken voor alle liefde, steun en kracht die jullie mij gegeven hebben. Als kind zat ik naast jullie in de tribune, om later voor jullie te spelen en zelfs jullie kapitein te zijn. Ik kan niet beschrijven hoeveel dat voor mij betekend heeft.”

“Ik hou van jullie en van Standard. Iedereen die voor Standard werkt, de trainers, het bestuur, de spelers en alle fans. Jullie zitten voor altijd in mijn hart. Tot snel”, aldus de verdediger.

Meteen tegen Inter

Vanheusden tekende voor vijf jaar bij Inter Milaan. Hij is nu met Genoa, dat hem een seizoen zal huren, op trainingskamp in Oostenrijk. Leuk detail: de kalender van de Serie A werd woensdag bekendgemaakt en op de eerste speeldag staat meteen Inter-Genoa op het programma