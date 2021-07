Weggerukte huizen, meegesleurde wagens: ravage wordt duidelijk

Eens het water donderdag begon te zakken, werd het duidelijk hoe ernstig de situatie precies is in het zuidoosten van het land. Van sommige huizen in de zwaarst getroffen dorpen blijft amper iets over. Gevels zijn weggerukt door de intensiteit van de stroming. Auto’s, wasmachines en kilo’s afval die kilometers hebben afgelegd stapelen zich op. En in de lucht hangt een intense geur afkomstig van de ondergelopen mazouttanken. Komende dagen zal waarschijnlijk pas echt duidelijk worden hoe catastrofaal de zondvloed precies was.