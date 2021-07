Naar volle voetbalstadions dankzij coronapas?

Het voetbal is in blijde verwachting. De eersteklassers hopen over enkele weken weer voor een vol stadion te spelen. De overheid moet eerst nog groen licht geven over het Covid Safe Ticket, de coronapas waarmee de supporters het stadion zouden betreden.

Over exact één week gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start en toeschouwers zijn weer welkom. Elke club mag zijn stadion voor één derde vullen. Een goed begin. Zo is er tenminste recette, een inkomstenbron die vorig seizoen serieus gemist werd. Maar wellicht is er over enkele weken méér mogelijk. In de loop van volgende week komt de discussie over het Covid Safe Ticket op het Overlegcomité. De verschillende regeringen in ons land beslissen dan definitief of je dat ticket – een coronapas zeg maar, die je pas krijgt als je volledig gevaccineerd bent of een negatieve test (jonger dan 72 uur) kan voorleggen – nodig hebt om grotere evenementen, zoals professionele voetbalwedstrijden, bij te wonen. Ook de ‘kleinere’ duels (minder dan 5.000 toeschouwers) worden nog bekeken.

Het klinkt als een verstrenging, want op dit moment heb je als supporter zelfs geen negatieve test nodig om het stadion binnen te komen. Maar eigenlijk zou het een versoepeling zijn, want als het systeem van de coronapas in werking treedt, zou je alle overige maatregelen mogen laten vallen. Dan moeten fans geen afstand meer houden en geen mondmasker meer dragen en mogen de clubs weer voor een vol stadion spelen. Ook een ter plaatse afgenomen sneltest zou overigens volstaan als toegangsticket. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is voorstander, in de Vlaamse regering klinken dezelfde positieve geluiden. Bij de Pro League uiteraard ook.

“Dit systeem zou een zeer goede zaak zijn”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “Als je dankzij dat Covid Safe Ticket de stadions kan vullen, zou dat fantastisch zijn. Alleen hebben we nog veel vragen over de concrete uitwerking. Als je dat kan integreren in de scanning van de tickets, zou dat perfect zijn, dan raak je als supporter snel binnen. Maar zolang dat systeem niet op punt staat, wordt het riskant. Rijen van honderden mensen aan de ticketpoort, doordat alles manueel gecontroleerd moet worden, willen we absoluut vermijden. De tijd om dit op punt te zetten, begint te dringen. Maar we zijn vol vertrouwen dat het alsnog in orde komt.”

Nog meer coronanieuws: de Pro League zal ook dit seizoen wekelijkse testen organiseren bij de clubs, maar die worden stelselmatig afgebouwd. Alleen de spelers die nog niet volledig gevaccineerd zijn, zullen nog worden getest, waardoor het aantal tests snel zal afnemen.