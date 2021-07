Hoe Charly Musonda Jr vecht voor laatste kans bij Chelsea: de ruwe diamant die niet geslepen raakt

Hij kwam uit een diepe vergeetput. Charly Musonda Jr. (24) trainde deze week mee met de A-ploeg van Chelsea voor wat echt zijn allerlaatste kans wordt om door te breken. De voorbije 3,5 jaar voetbalde de dribbelaar amper. Nochtans was Musonda Jr. ooit de hoop van het Belgisch voetbal – onze Messi of Neymar –, maar tien jaar nadat hij bij Anderlecht vertrok, bakte de wonderboy er nog niets van. Dit is zijn verhaal van carrièrebedreigende blessures, (te) weinig zelfkritiek en uitzwermende familie.