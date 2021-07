Michel-Ange Balikwisha spreekt over zijn bewogen overgang naar Antwerp: “Standard dwong me om voor Club Brugge te kiezen”

Immer goedlachs en de vriendelijkheid zelve, en tóch in een transfersaga beland. Het kan werkelijk iedereen overkomen. Michel-Ange Balikwisha (20) leek voorbestemd voor landskampioen Club Brugge en verzeilde in een ongewilde situatie toen de Great Old in de dans sprong. “Standard wilde mijn carrière in een richting duwen die ikzelf niet zag zitten.”