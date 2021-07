Het voetbal van de toekomst uitgetest: gooi inworpen de vuilbak in en 60 minuten effectieve speeltijd

Geen traditionele inworpen, weg met tijdrekken en een einde aan onbezonnen tackles die een gele kaart opleveren. Woensdag werd in de Jupiler Pro League de handspelregel opnieuw aangepast, maar wie echte veranderingen wil zien, moest gisteren en komende zondag in Nederland zijn. Tijdens de Future of Football Cup testen onze noorderburen immers nieuwe regels. Ook Club NXT streek neer op de KNVB Campus in Zeist. Trainer Rik De Mil zag “één bijzonder interessante regel”.