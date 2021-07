Hans Vanaken en Eduard Sobol missen ook competitiestart bij Club Brugge

Draaischijf Hans Vanaken zal ook nog niet aantreden tijdens de eerste competitiematch tegen Eupen. Samen met Eduard Sobol krijgt hij nog tot volgende week donderdag vakantie.

Zo zal Vanaken ongeveer drie weken vakantie gekregen hebben nadat de Rode Duivels op 2 juli uitgeschakeld werden door Italië. Vanaken zelf speelde amper één minuut, maar na een slopend seizoen met Club Brugge - hij speelde in totaal 45 wedstrijden en meer dan 3.700 minuten - kon de dubbele Gouden Schoen wel wat rust gebruiken. “Zelf stond ik ooit na een WK na amper zes dagen terug op het trainingsveld, en dat bleek later een slecht idee”, liet Clement daar tijdens de voorbereiding over optekenen. Volgende week donderdag wordt Vanaken, net als Eduard Sobol, terug verwacht in het Belfius Basecamp. Omdat Club Brugge-Eupen al op zondag wordt gespeeld, komt die wedstrijd nog te vroeg.

Ook Mignolet wordt pas volgende week donderdag terug op Club verwacht, al was de doelman sowieso zo goed als zeker out voor de eerste competitiematch. Mignolet herstelt nog van een knieblessure die hij opliep tijdens het EK. Vormer sluit dinsdag terug aan bij de groep nadat hij een quarantaine uitzat.