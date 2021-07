Limburgse Maasgemeenten gaan bange nacht in

Inwoners langs de Maas in Limburg kruisen de vingers dat de stuwdam van Monsin, bij Luik, stand houdt. Anders dreigt een catastrofe voor Maasmachelen, Lanaken en tal van andere Maasgemeenten in Limburg.

Alle Maasgemeenten in Limburg gaan over tot evacuatie, zo bevestigt Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters donderdagavond.

In Luik is de Maas al ver buiten haar oevers getreden. Maar ook in Limburg hielden ze hun hart vast. Cruciaal daarbij is de rol van de stuwdam van Monsin nabij Luik: wanneer die zou breken, dreigt het peil van de Maas nog te stijgen en dreigt overstroming voor alle gebieden die stroomafwaarts aan de Maas liggen.

“Als de sluis in Monsin het begeeft weten we niet wat de gevolgen gaan zijn. Ook het Albertkanaal dreigt dan te overstromen.” Lantmeeters roept de betrokken inwoners dan ook op om het zekere voor het onzekere te nemen en veiliger oorden op te zoeken.

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staan de debieten op de Maas historisch hoog. De voorspellingen wijzen erop dat de situatie enkel zal verergeren. Er worden mogelijke debieten voorspeld tot 3.750 kubieke meter per seconde, wat al 100 jaar niet meer gebeurd is.

In Maasmechelen werd de evacuatie van inwoners van Meeswijk, Leut en Vucht-dorp donderdagavond al aangekondigd. Even later berichtte de gemeente ook over een verplichte evacuatie in Kotem en Boorsem. Mensen die niet bij familie of vrienden terechtkunnen, kunnen naar het cultuurcentrum gaan.

In Lanaken is er een verplichte evacuatie in Smeermaas. De politie waarschuwt op dit ogenblik alle bewoners van de te evacueren straten: de Maasdijk, Sapstraat en Brugstraat tot de aansluiting met de Zuid-Willemsvaart. Alle getroffen bewoners worden opgevangen in het OC Jeugdpark Smeermaas. De evacuatie van Herbricht loopt nog, meldt burgemeester Marino Keulen (Open Vld).

Voor Dilsen-Stokkem gaat het over het mijnverzakkingsgebied. Dat is een zone van meer dan dertig straten in de stad. Mensen kunnn er eventueel terecht in de sporthal in Dilsen.

In Maaseik worden inwoners van de deelgemeente Maaseik - zeker zij die in lager gelegen gebieden liggen, zoals Heppeneert, Aldeneik en andere wijken - gevraagd om vrijwillig te evacueren. Mogelijk volgt er later een verplichting voor sommige wijken, aldus burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld).

In Kinrooi blijft de verwachte stijging van de Maas volgens de laatste informatie binnen dijkhoogte. De diensten van de gemeente blijven alert. Vrijwillig evacueren kan altijd, meldt het gemeentebestuur.

Volgens de gouverneur wordt de hoogste waterstand verwacht om 3 uur vannacht. “Dat kan een hoogtepunt zijn waarop de dijken niet berekend zijn”, zegt hij.