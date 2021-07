Kortrijk-aanwinst Jesaja Herrmann wil een voorbeeld nemen aan Romelu Lukaku: “Ik leef voor goals”

Jesaja Herrmann is op een missie in Kortrijk. Op stage stal hij meteen de aandacht door als introductie te beatboxen, maar ook op het veld wil hij knallen. Zijn doel? Al in zijn eerste match raak treffen. Aan zelfvertrouwen alvast geen gebrek, ondanks een lange periode zonder wedstrijd bij zijn vorige club VfL Wolfsburg. “De voorbereiding is hier lastiger dan in Duitsland.”

Als Jesaja Herrmann speelt zoals hij op vragen antwoordt, dan zal Kortrijk nog plezier aan hem beleven. Kort, snel en to the point. “Dat is ook mijn stijl. Ik ga graag in de diepte. Ik verspil geen tijd aan dribbels, ik zal altijd trachten zo snel mogelijk af te werken.” Dat belooft. KVK had vorig seizoen een scoringsprobleem. “Of ik de oplossing kan zijn? Dat mag geen probleem vormen. Ik leef voor goals.”

De toon is gezet. Herrmann kon in de jeugdreeksen de nodige adelbrieven voorleggen. Hij speelde tot de U19 voor de jeugdploegen van de Duitse nationale ploeg. Enkele van zijn ex-teamgenoten werden ondertussen Europees kampioen met de U21. “Ik ben blij voor hen. Het is altijd een eer om voor je land uit te komen. Of ik al weet of ik voor Ghana of Duitsland wens te spelen? Nog niet. Veel zal afhangen van hoe ik me in de toekomst ontwikkel.”

Ghana heeft op dit moment misschien wel een streepje voor. Herrmanns vader en ex-profspeler Charles Akonnor (ex-Fortuna Köln en VfL Wolfsburg) is op dit moment bondscoach van de nationale elf. “Dat zou mijn keuze niet beïnvloeden. Geloof me, ik wil op het hier en nu focussen. Die beslissing is voor later. Mijn vader laat me mijn eigen weg zoeken. Hij is er voor me als ik advies nodig heb, maar hij dringt zichzelf niet op.” Opvallend, de spits heet niet ‘Akonnor’ zoals zijn vader. “Ik koos ervoor om de naam van mijn stiefvader over te nemen.”

Voetbalnest

Herrmann groeide op in Hannover, waar hij bij de plaatselijke profclub speelde. Rond zijn vijftiende ging het dan naar VfL Wolfsburg. De aanvaller komt uit een waar voetbalnest. Niet alleen zijn vader speelde als prof, ook zijn twee broertjes spelen in de jeugd van Dortmund en Hannover 96. “Het zit in ons bloed. In moeilijke periodes helpt het wel dat je op zo’n entourage kan terugvallen.” De spits speelde immers lange tijd niet. Na een zware blessure brak de Covid-crisis los, waardoor de jeugdcompetities stillagen. “Ik heb een heel jaar alleen getraind. Het heeft me mentaal gehard. Ik ben erg ongeduldig om aan het seizoen te beginnen.” Bij KVK zal Herrmann dus zijn eerste profmatch spelen.

Opvallend: Kortrijk is niet de eerste Belgische club waar de spits voet aan grond zette. De Kerels

“Mijn absolute rolmodel is Romelu Lukaku, ik houd van zijn mentaliteit en zijn zelfzekerheid.” Foto: Bart Vandenbroucke

volgden hem nochtans al langer en hadden al gesprekken aangeknoopt, nadat een andere tussenfiguur de speler bij Zulte Waregem liet testen. Daar maakte hij indruk door meteen twee doelpunten tegen Oudenaarde te maken. Kortrijk liet zich de kaas niet van het brood eten en haalde de spits prompt naar het Guldensporenstadion met een contract van drie jaar. “Ondertussen weet ik dat het de grote rivaal is, ja. (lacht) De Belgische competitie is nog nieuw voor me. Ik had nog nooit een match bekeken en kende enkel Noa Lang en Lukas Nmecha.”

Waarom hij dan voor België koos? “Omdat jonge spelers hier veel mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Ik had ook voorstellen uit de tweede Bundesliga, maar ik wilde absoluut naar België. Ik wil ook Frans leren, om me beter te integreren.” Herrmann heeft een kleine link met ons land. “Mijn absolute rolmodel is Romelu Lukaku, ik houd van zijn mentaliteit en zijn zelfzekerheid. Ook Thierry Henry is een inspiratie, vooral omwille van zijn speelstijl.”

Herrmann verwacht klaar te geraken voor de eerste match. “Het viel me meteen op hoe de voorbereiding hier lastiger is dan in Duitsland. Ik ben ervan overtuigd dat de competitie me zal liggen. Ik ben heel snel en heb een goede afwerking. Ook kan ik heel hoog springen, maar mijn kopspel is niet zo goed. (lacht) Hoe de fans me zullen leren kennen? Als iemand die altijd werkt voor de club en die gedreven is om het te maken.”