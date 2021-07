Knelpunten aan de kust: KV Oostende heeft nog één week om drie prangende vacatures in te vullen

Een week. Zo lang nog heeft KV Oostende om enkele prangende vacatures in te vullen. Zo zijn Hjulsager en Sakala nog altijd niet (degelijk) vervangen, en zoekt KVO ook nog steeds naar een flankspeler die de spoeling wat dikker moet maken. Kortom: tijd om te stofferen, want anders kan een slechte competitiestart de Kustboys weleens héél lang achtervolgen.

Knelpunt 1: een kwieke, snelle spits

Fashion Sakala: die vervang je niet zomaar. Vorig seizoen tekende de Zambiaanse spits voor 16 goals en 5 assists, in totaal was Sakala goed voor 31 goals en 10 beslissende passes in 102 wedstrijden voor KV Oostende. Dat Sakala gewoon gratis kon vertrekken – er werd te laat geanticipeerd op zijn aflopende contract – is nog steeds een foute gok geweest. Surf maar eens naar de knap vernieuwde website van KV Oostende: met Gueye en Kvasina lopen momenteel amper twee spitsen rond bij KVO, twee dezelfde grote types die niet bepaald complementair zijn met elkaar. Daarom moet er zeker nog een vaardige, snelle spits gehaald worden die het doel weet staan. Gueye en Sakala pasten vorig seizoen perfect samen: de ene als bliksemafleider en kapstok, de andere spurtte graag in de diepte en werkte goed af. Dreamteam. We vrezen dan ook dat het zonder de goals van Sakala een stuk moeilijker zal worden om vlotjes te scoren.

Knelpunt 2: spelmaker die het klappen van de zweep kent

Bätzner, Rocha, Boonen, McGeehan, Patoulidis en D’Arpino: dat zijn de zes centrale middenvelders waar KV Oostende het momenteel mee moet doen. De oudste, McGeehan, is 26 jaar en viel vorig seizoen door de mand door blessures. Na D’Arpino (25) én vooral een defensieve middenvelder loopt er bij KV Oostende geen énkele middenvelder rond die voor statistieken en metier kan zorgen. Boonen is 22 en moet tijdens zijn vierde seizoen aan zee nog altijd definitief doorbreken, Bätzner en Patoulidis zijn knapen die pas aan hun tweede profseizoen beginnen en fysiek nog moeten groeien. Nieuwkomer Rocha speelde als controleur, maar zal vanuit de Franse Ligue 2 ook nog een aanpassingsperiode moeten doormaken. Daarom: zoek nog een spelmaker die het klappen van de zweep kent, iemand die jaarlijks voor een aantal assists zorgt en ook doorweegt in de kleedkamer. Als dat niet gebeurt, zal KVO nog spijt krijgen dat het Vandendriessche geen beter contract aanbood, of dat het Hjulsager met nog één jaar contract ook zag vertrekken.

Knelpunt 3: nieuwe flankspeler moet concurrentie aandikken

Blessin speelt graag 3-5-2, met twee fysiek sterke jongens die de volledige flank doen. Maar door het vertrek van Bataille en Skulason is ook daar de spoeling dun geworden. D’Haese (rechts) en Ndicka (links) beginnen in principe aan het seizoen, maar beiden hebben hun pijnpunten. Zo heeft D’Haese moeite om een gans seizoen fit te blijven en voetbalde Ndicka vorig seizoen in extremen. Eens heel goed, een andere keer heel slecht. Capon – ondertussen 33 – is ook een optie, maar hij is al een jaartje ouder en werd vooral gehouden als ervaren verdediger. Medley kan ook op de flank spelen, al is hij echt gehaald als centrale verdediger. Daarom, ook gezocht: een fysiek sterke flank die het liefst ook nog eens op de twee kanten kan spelen.