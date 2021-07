AA Gent tankte in Lille vertrouwen voor eerste Europese opdracht tegen Valerenga

Gent - Op 22 juli moeten de Buffalo’s al een eerste keer Europees aan de bak en met het Noorse Valerenga krijgen ze al meteen een serieuze tegenstander voor de kiezen. Geen wonder dat Hein Vanhaezebrouck maar wat graag een oefenduel tegen een stevige opponent inplande. Met een oefenpot tegen Lille én oude bekende Jonathan David, werd hij alvast op zijn wenken bediend.

AA Gent kon tot voor het duel in Rijsel alleen het oefenduel tegen amateurclub Dikkelvenne winnend afsluiten. En hoewel er vorige week na de uitschuiver tegen Utrecht toch ook al enkele lichtpuntjes te noteren vielen tegen Sparta Rotterdam, hoopte de Gentse technische staf toch op een flinke opsteker tegen de Franse landskampioen.

En die verhoopte lichtpuntjes waren tegen Lille zeker aanwezig. Zo bewees Julien De Sart opnieuw waarom Vanhaezebrouck zo hoog oploopt met de immer rustig ogende middenvelder. In een tandem met aanvoerder Odjidja fungeerde De Sart als een betrouwbare schakel op het Gentse middenveld. Sober maar degelijk in de opbouw en ook vaak de ideale stoorzender.

Anderzijds wist ook Gianni Bruno ongetwijfeld punten te scoren bij de coach. De aanvaller die overkwam van Zulte Waregem trof al in de openingsminuut raak tegen de club waar hij als jonge snaak nog aan de slag was. En ook in het vervolg van de wedstrijd wist Bruno zich te onderscheiden met enkele geslaagde acties.

Aanwinsten lijken zich zeer vlot te integreren

Zowel in de korte ruimte als op de tegenaanval stond hij als diepe spits meer dan zijn mannetje. En ook in het samenspel met Tissoudali – die toch nog wat te wisselvallig voor de dag kwam – liet Bruno fraaie zaken zien. Daarnaast zette ook Hjulsager zijn basisplaats kracht bij met enkele geslaagde acties. De 26-jarige Deense middenvelder werkte keihard en leverde ook enkele prima voorzetten af.

Dat lukte ook die andere Gentse aanwinst prima: Christopher Operi draafde tegen Lille onvermoeibaar de linkerflank op en af. En daarbij verstuurde hij vooral voor de pauze ook heel wat scherpe voorzetten. Af en toe mist de Frans-Ivoriaanse flankverdediger nog wat zuiverheid in zijn passing, maar met zijn inzet en fysieke présence kan hij zeker uitgroeien tot een Gentse publiekslieveling.

Alessio Castro-Montes liet zich ook niet onbetuigd: op de rechterflank trok hij geregeld in de aanval, maar de Gentse rechterflank was ook op de afspraak toen Lille de druk verhoogde. Met enkele gevatte tussenkomsten neutraliseerde de Limburger tal van Franse aanvallen. Geen twijfel mogelijk: deze Castro-Montes solliciteert komend seizoen naar een selectie bij bondscoach Martinez.

Centraal achterin kreeg Nurio Fortuna in de Gentse driemansdefensie de voorkeur op Bruno Godeau. De Angolees bleef net als Andreas Hanche-Olsen en Michael Ngadeu al bij al vlot overeind. Terwijl in het Gentse doel Davy Roef ook een puike prestatie neerzette. Bij afwezigheid van Sinan Bolat – net als tijdens de Nederlandse stage kwam de Gentse eerste doelman niet in actie – kon Roef dankzij enkele uitstekende reddingen vertrouwen tanken.

Verhoogde interne concurrentie moet zijn vruchten afwerpen

Het Gentse geheel oogt stilaan solide, maar kent zeker nog een flinke progressiemarge. Zo zullen jongens zoals nieuwkomers Okumu en Bayo maar ook oude bekenden zoals Owusu, Kums en Depoitre ongetwijfeld staan dringen voor een basisplaats. Deze verhoogde concurrentie moet het niveau van de Buffalo’s opkrikken, zeker als Hein Vanhaezebrouck erin slaagt om zijn team nog meer volgens zijn geliefde spelsysteem te laten voetballen.

Valerenga komt echter snel. Benieuwd hoe vlot Gent die gevaarlijke klip weet te ontwijken. Maar met een Bruno die vol vertrouwen voetbalt, hebben de Buffalo’s alvast een belangrijk wapen in handen. Als ook de Gentse defensie overeind blijft, moet de dubbele confrontatie met de Noren zeker een haalbare klus zijn.

Anders dreigt de competitiestart van de Buffalo’s al meteen flink overschaduwd te worden. En de Gentse clubleiding wil absoluut het voorbije seizoen, toen Gent slechts op de 34ste speeldag Play-off 2 haalde, zo snel mogelijk vergeten. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Aan Hein en co. om die ambities te realiseren.