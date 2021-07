Alles moest wijken voor zijn droom: OHL-aanwinst Scotty Sadzoute trok op zijn vijftiende 10.000 kilometer van huis om profvoetballer te worden

Scotty Sadzoute. De kans is zeer groot dat zijn naam je niets zegt, maar de nieuwe linksachter van OH Leuven zette zijn eerste voetbalstappen in Frankrijk, op amper 5 kilometer van de Belgische grens. Een portret van de man geboren op Réunion.

Hij zal de concurrentie met Casper De Norre moeten aangaan – geen sinecure –, maar Scotty Sadzoute stond al voor hetere vuren in zijn leven. Geboren op Réunion, een eiland ten oosten van Madagaskar én een overzees Frans departement, maar volwassen geworden in en rond Rijsel. Op zijn vijftiende vertrok Sadzoute immers op eigen houtje thuis: hij moest en zou profvoetballer worden, en daarvoor moest je naar het vasteland. Er waren geen contacten met een club, geen tests. Ambitieus, voor een jonge kerel die niet geselecteerd werd voor de jeugdploegen op Réunion. Te klein, te tenger.

Gastgezin

Uiteindelijk kwam hij in 2013 toch in Rijsel terecht, bij een gastgezin waar hij eerder al eens verbleef toen zijn ploeg uit Réunion een toernooi in Frankrijk speelde. “Het waren erg vriendelijke mensen. Ik had een plek nodig om te verblijven, om zo mijn kans te kunnen wagen”, aldus Sadzoute in een eerder interview.

In Frankrijk belandde hij bij de amateurs van JA Armentières, op amper vijf kilometer van de Belgische grens. Het is daar dat hij opgemerkt wordt door … Lens. Maar zijn coach was supporter van rivaal Rijsel en regelde dat de huidige Frans kampioen eens kwam kijken naar die jongen uit Réunion. Het werd een voltreffer: Sadzoute maakte een hattrick en trok in januari 2014 naar hetzelfde opleidingscentrum dat Eden Hazard grootbracht.

Bij Rijsel doorliep hij alle jeugdploegen, om uiteindelijk bij de A-kern te komen onder Marcelo Bielsa. Spelen deed hij bij de reserven, maar trainen bij de profs. Iedere maandag bekeek de legendarische coach samen met Sadzoute zijn wedstrijdvideo, om hem te wijzen op welke punten hij nog kon verbeteren. “Ik besefte het toen niet, maar ik heb veel opgestoken van hem”, aldus Sadzoute.

Rood bij debuut

De linkerwinger haalde enkele keren de bank bij Rijsel en kreeg hij een driejarig contract, maar spelen deed hij er niet. In 2019 wilde hij uitgeleend worden – niet aan Moeskroen zoals velen van zijn ploegmaats, maar aan Pau, een derdeklasser en opnieuw 1.000 kilometer van zijn nieuwe thuis. Het maakte Sadzoute niet veel uit, hij wilde spelen én besefte dat hij in de Ligue 2 niet altijd eerste keuze zou zijn. Bij Pau was hij dat wel, tot zijn grote enthousiasme.

Iets té enthousiast zelfs, want hij pakte rood (en drie speeldagen schorsing) bij zijn debuut. Sadzoute speelde wel een belangrijke rol in de promotie richting Ligue 2 en trok ook vorig seizoen goed zijn streng. In de tussentijd wist hij zich sterk te houden tijdens de lockdown, op meer dan 10.000 kilometer van zijn ouders en twee broers. Nu kijkt Sadzoute ernaar uit om te debuteren bij OHL, met vrouw en dochter van zeven maanden die ook mee de verhuis maken. “Op dit moment is dit de juiste stap in mijn carrière. Ik ben benieuwd om te zien wat ik kan in de Belgische competitie.”