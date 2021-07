Anderlecht-watcher Jürgen Geril over verrassende transfer: “Benito Raman past in het kleine leger van Kompany”

Velen keken verbaasd op toen Anderlecht Benito Raman (26) voorstelde als spits. Toch is dat niet zo verrassend. Voor Vincent Kompany draait modern voetbal om intensiteit Raman is bij RSCA dan ook de zesde dynamische pocketspeler onder de 1.75 meter. Weg met statische, slomere jongens. Vince The Prince valt aan met een klein leger. Geen beren, wel springveren.