Voorzitter Benfica stapt op vanwege onderzoek naar belastingfraude

De voorzitter van voetbalclub Benfica, die vorige week zijn taken bij de club al neerlegde nadat hij was gearresteerd in een onderzoek naar belastingfraude en witwassen, is opgestapt.

Luis Filipe Vieira, die de club van Rode Duivel Jan Vertonghen al achttien jaar leidde, liet in twee brieven aan de voorzitter van de raad van bestuur weten dat hij niet langer in de positie zit waarin hij zijn taken goed kan uitvoeren, meldde de Portugese zender RTP.

Vieira was op 7 juli opgepakt voor ondervraging over deals die bij elkaar meer dan 100 miljoen euro waard zijn. De rechtbank oordeelde drie dagen later dat hij onder huisarrest werd geplaatst in afwachting van het betalen van 3 miljoen euro aan borg en liet hem zijn paspoort inleveren.