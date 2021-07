Zowat 1.300 vermisten door noodweer in Duitse gemeente

In de Duitse gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, zijn na de zware overstromingen ongeveer 1.300 mensen vermist. Dat zei een woordvoerster van de gemeente donderdagavond.

Het mobiele netwerk in de regio ligt plat, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn. “We hopen dat het snel opgelost is”, zei de woordvoerster.

Het noodweer heeft in Duitsland al minstens 58 mensenlevens geëist. Negentien slachtoffers waren te betreuren in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zo raakte eerder al bekend. Ondertussen zou de balans in de gemeente zijn opgelopen, maar de woordvoerster heeft geen exacte aantallen gegeven.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler zijn meer dan duizend manschappen van de hulpdiensten in de weer. Zowat 3.500 inwoners bevinden zich in de noodopvang. Vrijdag blijven alle scholen er gesloten.