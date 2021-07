Biden wil Cubanen helpen na protesten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft hulp in het vooruitzicht gesteld voor de Cubanen, na massale protesten tegen de regering op Cuba. Dat zei hij donderdag in het Witte Huis, na een gesprek met Duits bondskanselier Angela Merkel.

Zo verwees Biden naar het blokkeren van het internet door de Cubaanse regering. “We zijn aan het bespreken of we er technisch toe in staat zijn om de toegang te herstellen”, zei het staatshoofd.

Ook zei Biden dat de Verenigde Staten bereid zijn om “aanzienlijke hoeveelheden” vaccins naar Cuba te sturen om er de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voorwaarde is wel dat de Cubaanse regering ervoor zorgt dat de bevolking ook effectief toegang heeft tot de vaccins. De Amerikaanse president noemde de eilandnatie een “mislukte staat” die zijn burgers onderdrukt.

Op Cuba hebben duizenden mensen de afgelopen dagen geprotesteerd tegen onderdrukking en de slecht draaiende economie met schaarste tot gevolg. De economie op het eiland heeft zwaar te lijden door het wegvallen van het toerisme als gevolg van de coronacrisis en de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Daardoor is er nu een tekort aan medicijnen en voeding.

Bij de demonstraties op Cuba viel officieel één dode. Volgens lokale onafhankelijke media zijn het er meer en werden duizenden mensen soms gewelddadig opgepakt.