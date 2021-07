Voor het eerst Afrikaanse varkenspest ontdekt bij tamme varkens in Duitsland

Voor het eerst in Duitsland is bij tamme varkens de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Dat meldde het ministerie van Landbouw. Tot nu toe was de ziekte in Duitsland alleen nog maar bij wilde varkens voorgekomen.

De Afrikaanse varkenspest werd gevonden bij tamme varkens op twee boerderijen in de deelstaat Brandenburg, in het gebied waar de ziekte al circuleerde bij wilde varkens. De gevallen werden donderdag bevestigd door het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), het Duitse federale onderzoeksinstituut voor dierengezondheid. Rond de twee boerderijen worden nu beschermings- en controlezones ingericht.

De Afrikaanse varkenspest vormt geen gevaar voor de mens, maar is heel besmettelijk voor varkens en everzwijnen, die er ernstige bloedingen van krijgen. In België dook de ziekte in september 2018 voor het eerst op bij everzwijnen in de provincie Luxemburg. Eind 2020 werd België er officieel vrij van verklaard, waardoor de beperkingen op de uitvoer van Waals en Vlaams varkensvlees volledig wegvielen.