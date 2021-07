20.000 Afghanen die voor Amerikaans leger werkten willen asiel

Tot nu toe hebben zowat 20.000 Afghanen die het Amerikaanse leger onder meer als tolk of chauffeur hielpen in hun vaderland, gevraagd om door de Verenigde Staten geëvacueerd te worden. Dat zei de woordvoerster van het Witte Huis donderdag.

Het cijfer bevat alleen de helpers zelf en niet mogelijke familieleden, benadrukte woordvoerster Jen Psaki. Ook familie maakt kans op asiel in de VS. Volgens schattingen zouden in totaal wel 100.000 Afghanen in aanmerking komen.

De evacuaties van de betrokken Afghanen gaan nog deze maand van start. Tolken en chauffeurs die een asielaanvraag hebben ingediend en van wie het veiligheidsonderzoek al succesvol afgerond is, worden tijdelijk ondergebracht op een militaire basis in de VS. Als de achtergrondcheck nog moet gebeuren, worden de Afghanen naar een Amerikaanse militaire basis in het buitenland of naar derde landen gebracht tot hun visumaanvraag van start gaat.

De Afghanen die de Amerikaanse troepen hebben bijgestaan vrezen wraakacties van de taliban nu de VS en hun NAVO-bondgenoten, onder wie ook België, zich terugtrekken uit Afghanistan.