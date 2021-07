Plofkraak in bpost-kantoor in Zandhoven: grote schade aan inkomhal en bankautomaat

Zandhoven - Een explosief heeft vrijdagochtend de volledige inkomhal van het bpost-kantoor op de Vierselbaan in Zandhoven vernield. De politie heeft een perimeter ingesteld en ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse. Het is al de tweede plofkraak in regio Antwerpen op amper drie dagen tijd.

De plofkraak gebeurde rond 5 uur. De schade aan het postkantoor is groot. Het explosief heeft de volledige voordeur eruit geblazen. De inhoud van de bank en delen van de automaat zouden op straat verspreid liggen.

Bpost Zandhoven. Foto: BFM

De brandweer is ter plaatse en de politie heeft een perimeter ingesteld. Ontmijningsdienst DOVO is gevraagd om te onderzoeken of er geen tweede explosief of restanten van het eerste explosief aanwezig zijn.

Over de daders en de buit is nog niets duidelijk.

Eerder deze week was er al een plofkraak bij een AXA-bankkantoor in Essen. De daders werden op heterdaad door de politie betrapt. Ze konden ontkomen maar maakten geen buit.