Alle ogen gericht op stuwdam: als die het begeeft, dreigt ramp voor Limburg

De inwoners langs zes gemeenten langs de Maas in Limburg werden gisteravond en afgelopen nacht al dan niet verplicht geëvacueerd. Het waterpeil lijkt er voorlopig te stabiliseren, en een ramp lijkt voorlopig vermeden. Maar alles hangt af van de stuwdam van Monsin, net boven Luik. Als die dam het niet houdt, komt er een massa extra water naar Limburg. Dat risico is in ieder geval niet ondenkbaar, want maar twee van de zes sluisdeuren werken.

Het was een bange nacht voor tienduizenden Limburgers. Het peil van de Maas staat nog steeds alarmerend hoog, al is er een lichte daling ingezet, meldde de Vlaamse Milieu Maatschappij vrijdagochtend op waterinfo.be. Maar het gevaar is allerminst geweken, ook al omdat het opnieuw licht is beginnen te regenen. “De waterstanden ten oosten van de Brussel/Antwerpen zijn overal (zeer) hoog en langs kleinere waterlopen treden/traden kritieke situaties op. De (grotere) bevaarbare waterwegen pieken wat later dan de bovenstroomse rivieren en de piek werd pas in de loop van de voorbije nacht bereikt of wordt pas volgende nacht of morgenochtend verwacht. Op de Maas werden reeds historisch hoge afvoeren bereikt.”

De stuwdam van Monsin, die net voorbij Luik richting Maastricht en Lanaken ligt, staat al een tijdje in de steigers. Sinds twee jaar wordt het complex gerenoveerd. De dam wordt met argusogen in de gaten gehouden. Want mocht die het begeven, wordt de toestand in zowel Belgisch- als Nederlands-Limburg nog zorgwekkender dan in het slechts mogelijke scenario waarmee er nu wordt rekening gehouden. Simpelweg omdat er dan nog een massa extra water in onze richting komt stromen.

In Luik is de Maas al ver buiten haar oevers getreden. Maar ook in Limburg hielden ze hun hart vast. Cruciaal daarbij is de rol van de stuwdam van Monsin nabij Luik: als die zou breken, dreigt het peil van de Maas nog te stijgen en dreigt overstroming voor alle gebieden die stroomafwaarts aan de Maas liggen.

“Als de sluis in Monsin het begeeft, weten we niet wat de gevolgen gaan zijn. Ook het Albertkanaal dreigt dan te overstromen”, aldus Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. Hij riep donderdagavond de betrokken inwoners dan ook op om het zekere voor het onzekere te nemen en veiliger oorden op te zoeken.

De dam is een ontwerp van de architect Joseph Moutschen en werd geopend ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1930. De brug verbindt de rechteroever van de Maas met het eiland Monsin, gelegen tussen de Maas en het Albertkanaal. Ze wordt ook gebruikt als waterkrachtcentrale.