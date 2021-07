Zowat 1.300 vermisten in één enkele Duitse gemeente door noodweer, ruim 80 doden over heel Duitsland

Het noodweer heeft in Duitsland al tientallen mensenlevens gekost. In de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, zijn na de zware overstromingen ongeveer 1.300 mensen vermist. Het mobiele netwerk in de regio ligt plat, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn. Het dodental in Duitsland door het noodweer ligt intussen op minstens 80.

Duitsland wordt hard getroffen door het noodweer. De Duitse kranten Bild en Süddeutsche Zeitung spreken van al zeker 80 overlijdens. Daarvan vielen er 50 in de Duitse deelstaat Rijland-Palts.

Alleen al in de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler zijn er minstens 19 slachtoffers te betreuren, en dat zou nog oplopen. In de stad zijn bovendien momenteel nog 1.300 mensen vermist. Dat wil niet zeggen dat die allemaal in gevaar zijn. Doordat het mobiele netwerk in de regio plat ligt, zijn veel mensen onbereikbaar. “We hopen dat het snel opgelost is”, zei een woordvoerster.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler zijn meer dan duizend manschappen van de hulpdiensten in de weer. Zowat 3.500 inwoners bevinden zich in de noodopvang. Vrijdag blijven alle scholen er gesloten.

Wassend water

In de aangrenzende deelstaat Baden-Württemberg loopt er al veel water zonder voorlopig nieuwe schade aan te richten, maar ook hier kan het waterniveau stijgen. Dat blijkt uit een waarschuwing waarover de lokale omroep SWR donderdagavond heeft bericht.

Meteorologen van de Duitse weerdienst DWD verwachten tot zaterdag aanhoudende regen die soms fel kan zijn.

De overstromingsdienst HVZ waarschuwt derhalve voor verder stijgend water in waterlopen en meren, vooral in het gebied tussen de Donau en het Bodenmeer.

Merkel: “Catastrofe”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is momenteel in de Verenigde Staten. Vanuit het Witte Huis noemde ze donderdag een dag “gekarakteriseerd door angst, wanhoop en leiden”.

“Mijn hart gaan uit naar al degenen die in deze catastrofe hun dierbaren hebben verloren, of die zich nog steeds zorgen maken over het lot van mensen die nog steeds vermist worden”, zei ze.

De Amerikaanse president Joe Biden, die aan haar zijde stond voor een persconferentie na bilaterale gesprekken, noemde de overstroming een tragedie. Hij uitte zijn medeleven voor ‘het verwoestende verlies aan mensenlevens’ in Duitsland en haar buurlanden.

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft zijn medeleven betuigt. Hij vroeg in een telegram kanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier ‘zijn diep medeleven’ over te brengen aan de rouwende families. Hij wenste de gewonden een spoedig herstel toe.

Rusland had onlangs in delen van het land ook met overstromingen te maken.