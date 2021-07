Nederlander Lex Immers (ex-Club Brugge) stopt met voetballen

Lex Immers heeft op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière gezet. De Nederlandse middenvelder, die in het voorjaar van 2017 zes maanden voor Club Brugge uitkwam, was het voorbije seizoen in de Nederlandse tweede klasse actief bij NAC. Hij had in Breda nog een contract voor volgend seizoen. Eerder kwam hij ook uit voor ADO Den Haag, Feyenoord en Cardiff City.

“Het laatste half jaar bij NAC had ik al twijfel of ik dat laatste jaar, waarvoor ik had getekend, er nog aan zou plakken of zou stoppen”, zei Immers in een reactie aan onze zusterkrant De Telegraaf. “Dan speelt het mee of je gaat promoveren. Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie, dat is nogal een verschil. Toen we het in de finale van de play-offs niet haalden, dacht ik al dat het een mooi moment was om te zeggen dat het genoeg is geweest. Ik had ook vaker kleine blessures, die ik vroeger nooit had.”

Zijn half jaar bij Club Brugge werd geen overdonderend succes. Immers speelde tien duels voor blauw-zwart, waarin hij één keer scoorde. Club werd dat seizoen vicekampioen. Na het seizoen werd zijn contract ontbonden en keerde hij om persoonlijke redenen terug naar Nederland.