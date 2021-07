Middenvelder Dries Wouters verlaat KRC Genk voor traditieclub Schalke 04

Dries Wouters (24) heeft zijn transfer beet. De middenvelder verlaat KRC Genk voor de Duitse tweedeklasser Schalke 04. Hij tekent voor drie seizoenen.

Wouters had al enige tijd zijn zinnen gezet op een vertrek bij Genk. De defensieve middenvelder kwam amper in de plannen van trainer John van den Brom voor. Belangstelling van KV Mechelen werd nooit concreter, maar traditieclub Schalke drukte wel door voor de Tongenaar.

Wouters, die zich in 2006 bij de jeugdopleiding van Genk aansloot, tekent in Gelsenkirchen een contract voor drie jaar en zal er spelen met rugnummer 15. Hij speelde 66 matchen voor KRC Genk, waarin hij drie keer scoorde. Op zijn Genkse palmares staat een titel, een beker en een Supercup.

Verstärkung aus Belgien für die königsblaue Defensive ????



Dries #Wouters schließt sich dem #S04 an und unterschreibt einen Vertrag über drei Spielzeiten ??



Glück auf und herzlich willkommen auf Schalke, Dries! ????? — FC Schalke 04 (@s04) July 16, 2021

In Duitsland moet Wouters Schalke helpen in de strijd om promotie. Die Königsblauen degradeerden het voorbije seizoen na 30 jaar uit de Bundesliga. Landgenoot Benito Raman verliet Schalke net voor Anderlecht. In het verleden stonden onder meer Marc Wilmots, Emile Mpenza en Sven Vermant er onder contract.

