Ook voormalig topsprinter Usain Bolt mengt zich in racismedebat na EK-finale: “Verschrikkelijk en oneerlijk”

De racistische beledigingen die Bukayo Saka, Marcus Rashford en Jadon Sancho moesten slikken na hun penaltymissers in de EK-finale, blijven de gemoederen beroeren. Ook Usain Bolt, voormalig topsprinter en nog steeds wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, heeft zich nu laten horen in het debat. Hij noemt de beledigingen “verschrikkelijk”. “Dit heeft geen plaats in de maatschappij”; klinkt het bij Daily Mirror.

LEES OOK. Marcus Rashford reageert voor het eerst na penaltymisser: “Voor mijn gemiste penalty wil ik me excuseren, niet voor wie ik ben”

LEES OOK. Politie arresteerde al vier personen na online haatberichten aan Engelse spelers

Bolt neemt het op voor de jonge Engelse sterspelers, die na de vele racistische verwensingen op sociale media een storm aan steunberichten ontvingen. Eerder spraken onder meer de Britse premier Boris Johnson en prins William hun steun uit.

Bolt benadrukt dat de kwetsende commentaren een zware impact kunnen hebben op jonge mensen als Saka en co. “Het is verschrikkelijk om dit mee te maken, ook voor mij is het zwaar om alles te lezen. Als een zwart persoon kan ik u zeggen dat het zwaar weegt op hen. Je kan hen echter niks verwijten, die jongens bepaalden niet wie een strafschop moest nemen.”

Foto: AP

Rashford en Sancho werden maar in de allerlaatste minuut van de verlengingen ingebracht met het oog op de strafschoppenreeks, terwijl Saka ook pas in de extra tijd zijn entree maakte op het veld. “Als ik coach was geweest, had ik op dat moment niemand meer ingebracht en zo een belangrijke strafschop niet overgelaten aan een 19-jarige. Dat geeft ongelooflijk veel druk”, oordeelt de Jamaicaan.

Dat de fans diep ontgoocheld waren dat Engeland de strafschoppenreeks verloor, begrijpt Bolt. “Maar ik zou nooit iemand de grond willen instampen op basis van afkomst of huidskleur. We zijn allemaal ontgoocheld als we een penalty missen, dat is menselijk. Maar als het dan plots over afkomst gaat, krijg je een probleem. Dat heeft geen plaats in het voetbal, en ook niet in de maatschappij. De racistische beledigingen waren oneerlijk en ik kan niet geloven dat dit is waar het voetbal naartoe gaat.”

LEES OOK.Geviseerde Saka reageert voor het eerst na gemiste strafschop in EK-finale: “Ik hoop dat geen enkel kind ooit zo’n berichten krijgt”