Dronebeelden tonen hoe huizen afbranden in Chaudfontaine, vuur krijgt vrij spel

In Vaux-sous-Chèvremont, een deelgemeente van Chaudfontaine, zijn donderdag verscheidene huizen in vlammen opgegaan. Op dronebeelden is te zien hoe het vuur vrij spel krijgt, omdat de brand onbereikbaar is voor de hulpdiensten omwille van de zware overstromingen.

De beelden werden gemaakt door Marcel Powolny, die donderdag meermaals zijn drone de lucht instuurde in de zwaar getroffen regio rond Chaudfontaine. Andere bewoners uit de regio bedanken hem: “Zo weet ik tenminste of mijn huis er nog staat”, reageert een inwoonster van Vaux-sous-Chèvremont.

De brand zorgt voor nog extra schade aan de al zwaar getroffen huizen: daken zijn ingestort, van de inboedel blijft niets over. Of er gewonden zijn is niet duidelijk, maar veel mensen hadden hun huizen al verlaten omdat het water er hoger dan een meter stond.