Apocalyptische beelden van aardverschuiving in Duitsland: huizen weggespoeld, vrees voor meerdere doden

De regionale regering van Keulen (Regierungsbezirk Köln) heeft op Twitter beelden gedeeld van Blessem, deel van de gemeente Erftstadt. De schade na het deels wegtrekken van het water is catastrofaal. In een veld naast de woonkern heeft het wassende water een aardverschuiving veroorzaakt.

Bij de aardverschuiving zijn doden gemeld. Er is ook sprake van meerdere vermisten, al konden de hulpdiensten geen aantallen geven. “Vanuit de huizen komen noodoproepen, maar voorlopig is redding niet mogelijk”, schrijft de regionale regering op Twitter. “Onze rampenbestrijding is ter plaatse.” Op luchtfoto’s is te zien hoe huizen weggespoeld en verdwenen zijn door de aardverschuivingen.

Nog volgens Duitse media zijn de hulpdiensten ter plekke onderbemand. Ook hebben de hulpdiensten nog een gaslek ontdekt waar ze niet aankunnen, wat de operatie verder bemoeilijkt.

++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021

Het noodweer van de afgelopen dagen heeft in het westen van Duitsland al meer dan 100 mensenlevens geëist. Maluy Dreyer, deelstaatpremier in Rijland-Palts, stelde vrijdagmiddag de balans in haar regio bij van 50 naar 60. Volgens de laatste cijfers zijn in de andere getroffen deelstaat, Noordrijn-Westfalen, 43 doden gevallen. Dat brengt de totale menselijke tol van het noodweer in Duitsland op 103. Omdat er nog vele vermisten zijn, is de vrees groot dat er nog meer slachtoffers aangetroffen zullen worden.

Foto: David Young/dpa

Foto: AP

Foto: Marius Becker/dpa

Foto: Marius Becker/dpa

Foto: Marius Becker/dpa

Foto: David Young/dpa