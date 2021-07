Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon lijdt het geen twijfel dat de overstromingen van de voorbije dagen officieel erkend worden als ramp. Daardoor zal het Vlaams Rampenfonds geactiveerd worden. Wat betekent dat voor de getroffen Vlamingen? En is er geld genoeg?

De overstromingen van de voorbije dagen hebben in verschillende provincies van ons land een ongelofelijk grote ravage aangericht. En niet alleen in Wallonië, ook in Vlaanderen zagen mensen hun huizen ...