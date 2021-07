Militaire inlichtingendienst Adiv krijgt nieuwe chef in nasleep zaak-Jürgen Conings

Er rollen dan toch koppen bij Defensie in de nasleep van de zaak-Jürgen Conings. Generaal-majoor Philippe Boucké wordt vervangen als chef van de militaire inlichtingendienst Adiv. Die wordt voortaan geleid door vice-admiraal Wim Robberecht. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) bekendgemaakt.

Boucké kwam in zwaar weer terecht omdat zijn dienst er niet van op de hoogte was dat Jürgen Conings, de doorgedraaide rechts-extremistische militair die viroloog Marc Van Ranst wilde vermoorden, op een Ocad-lijst stond als potentieel gevaarlijke extremist. Hij werd ingeschaald op schaal drie, terwijl vier het maximum was. Door allerlei missers, personeelsproblemen en vooral gebrekkige communicatie bij Adiv, raakte die wezenlijke informatie nooit tot op het juiste niveau en werd ze niet breed genoeg verspreid.

Vice-admiraal Wim Robberecht (archiefbeeld-). Foto: tns

Daardoor kon Conings toch nog zonder problemen aan wapens komen, zoals raketlanceerders, toen hij op de loop ging. “In het belang van onze Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid heb ik samen met de Chef Defensie beslist een nieuwe chef van de Adiv aan te duiden”, zegt minister Dedonder in een persbericht. “Dat was geen eenvoudige beslissing en ze werd niet lichtzinnig genomen, maar ze was nodig om de rust rond de Adiv te laten terugkeren.”

