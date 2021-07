Groenland blokkeert exploratieboringen naar olie

De nieuwe regering in Groenland verbiedt nu ook exploratieboringen naar olie, nadat eerder ook al beslist werd dat er niet naar uranium gezocht mag worden op het enorme grondgebied van Groenland. Dat meldt de regering van het Deense autonome gebied donderdagavond in een in hoofdstad Nuuk gepubliceerd persbericht.

“Dit is een logische stap, want de regering neemt de klimaatwijziging ernstig”, aldus minister voor grondstoffen Naaja Nathanielsen. “De beslissing werd ook genomen in het belang van onze natuur, van onze visvangst en om onze economie te concentreren op het echte potentieel.”

De lokale verkiezingen van april werden gewonnen door een groene partij, die campagne voerde rond de controversiële plannen voor een uraniummijn. De groene overwinning betekende dat Mute Egede premier werd.

Op andere plaatsen op de Noordpool, zoals Rusland, Noorwegen en Alaska wordt al aan olie-exploratie gedaan. In Groenland lagen die werken al jaren stil, waardoor het vooral om een symbolische beslissing gaat van de regering in Nuuk.