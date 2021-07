Al sinds gisteravond 18.30 uur zit Halenaar Tom Roelens (24) vast op de eerste verdieping van zijn woning. “Als ik de deur zou openen, stroomt het water hier naar binnen. In de hal staat het zo’n 10 cm hoog en buiten een halve meter. Ik kan niet meer doen dan afwachten.”

Rivier de Velpe heeft Halen weer eens goed liggen. In de Koekoeklaan reikt het water tot over de rand van onze botten stellen we proefondervindelijk ...