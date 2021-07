Italiaanse eersteklasser Spezia mag twee jaar geen spelers kopen

De Italiaanse eersteklasser Spezia mag twee jaar geen nieuwe spelers aantrekken. De tuchtcommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA straft Spezia zo voor het aantrekken van minderjarige spelers. De Italiaanse club zou de afgelopen jaren heel wat Nigeriaanse voetballers van onder de 18 jaar hebben vastgelegd door de regels te omzeilen.

Spezia moet een boete betalen van 460.000 euro. Daarnaast mag de club in de komende vier transferperiodes geen spelers aantrekken. In het verleden kregen onder meer Chelsea, FC Barcelona, Real en Atlético Madrid al zo’n straf vanwege het overtreden van de regels.

Spezia kon zich vorig seizoen als vijftiende redden in de Serie A. De club telt met de Nederlandse doelman Jeroen Zoet en de IJslander Sveinn Aron Gudjohnsen, de zoon van Eidur Gudjohnsen (ex-Club Brugge en Cercle Brugge), enkele bekende namen in haar rangen. Thiago Motta, een oud-speler van Barcelona, Inter en PSG, is sinds enkele weken de nieuwe trainer van Spezia.