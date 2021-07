Gaat het nog regenen en krijgen we zomerse temperaturen? Het weerbericht voor de komende dagen

We krijgen vrijdagnamiddag geleidelijk opklaringen over het uiterste westen van het land. Elders zijn er nog vrij veel wolken met lokaal wat lichte neerslag in het oosten. De maxima gaan van 16 tot 22 graden, zegt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht volgen er opklaringen over het westen en stilaan ook in het centrum. Er hangen lage wolken en er is kans op mist in de Ardennen. De minima gaan van 12 tot 16 graden.

Zaterdagochtend hangen er in vele streken lage wolken, die vooral in de Ardennen het zicht soms belemmeren. Na het ochtendgrijs verschijnen er opklaringen die in de namiddag over het noorden en in het centrum vrij breed worden. Over de zuidelijke landshelft kan het bewolkter blijven, vooral dan langs de noordelijke flanken van de Ardennen. Het wordt warmer bij maxima van 20 tot 22 graden aan zee en in de Hoge Venen, en tot 24 of 25 graden elders. De noorden­- tot noordoostenwind waait matig en aan de kust soms vrij krachtig.

Zondag wordt het zonnig in het centrum en westen van het land. In het oosten hangt er tijdens de ochtend veel lage bewolking, die in de loop van de dag breekt, maar het blijft er wel vaak zwaarbewolkt. Het blijft wel droog. De maxima liggen tussen 21 graden op de hoogten van de Ardennen en vlak aan zee, en 25 graden elders. De wind waait overwegend matig uit een noordelijke hoek.

Maandag wordt het een groot deel van de dag op vele plaatsen zwaarbewolkt, maar blijft het wel op de meeste plaatsen droog. In de kustregio en in de regio’s nabij de Franse grens is er meer zon. In de loop van de namiddag komen er ook elders steeds meer opklaringen. Het wordt iets minder warm met maxima rond 19 graden aan zee en in de hoge Ardennen en rond 22 graden elders. De wind waait zwak tot soms matig uit het noorden tot noordoosten.

Dinsdag start zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er gemakkelijk stapelwolken, waardoor het soms zwaarbewolkt wordt. Aan de kust en in Lotharingen blijft het meestal zonnig. Het blijft overal droog. Tegen de avond verdwijnen de stapelwolken alweer. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit het noorden.