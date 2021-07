PODCAST. Hoe de dochter van de generaal de meest gehate vrouw van België werd

Elke avond werd er in januari 1895 een samenscholingsverbod afgekondigd in de straten van Antwerpen. Op dat moment werd Maria-Theresia Ablay (50) na haar proces in het gerechtsgebouw teruggebracht naar de gevangenis, en de burgemeester was bang dat een joelende menigte de vrouw zou lynchen. Ablay was de dochter van een generaal, welgesteld en gekend tot in de hoogste kringen. Wat maakte van haar dan plots zo’n gehate vrouw?

In de zomerreeks “Archieven van Assisen” duikt reporter Cedric Lagast in oude dossiers. Hij bekijkt hoe moorden vroeger werden opgelost, toen er nog geen sprake was van camera’s, gsm-verkeer of DNA. Vijf weken lang bespreekt hij samen met eindredacteur Bavo Vermeulen de meest spraakmakende processen van meer dan honderd jaar geleden.