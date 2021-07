President Zuid-Afrika: “Geweld is uitgelokt, gepland en gecoördineerd”

De protesten en de plunderingen die nu al een week Zuid-Afrika teisteren, werden “uitgelokt, er zijn mensen die dit gepland en gecoördineerd hebben”. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa vrijdag laten verstaan bij een bezoek aan de havenstad Durban, in de onrustige provincie KwaZulu-Natal. In die thuisprovincie van oud-president Jacob Zuma braken een week geleden zware protesten uit tegen Zuma’s opsluiting, en die protesten hebben zich intussen verder verspreid.

“We gaan ze vervolgen, we hebben velen van hen geïdentificeerd, we laten geen anarchie en chaos toe in het land”, zei Ramaphosa nog. De politie voert onderzoek naar twaalf mensen die ervan verdacht worden achter de ontsporing van het geweld te zitten. Een van die twaalf is opgepakt, kondigde de regering donderdagavond al aan, en het politietoezicht op de elf anderen is versterkt. Bij die aankondiging maakte minister Khumbudzo Ntshavheni gewag van “economische sabotage”.

In totaal zijn de voorbije week al meer dan 2.200 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal.

Het bezoek van Ramaphosa aan Durban is het eerste terreinbezoek sinds de start van deze crisis, een van de zwaarste waarmee het land te maken krijgt sinds het einde van de apartheid. Hij zei “bijzonder bezorgd” te zijn over wat zich afspeelt. In de provincie KwaZulu-Natal vielen bij die protesten 95 doden, en de balans voor het hele land bedraagt intussen al 121 doden.

Zuma werd eind juni veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie. Dagenlang liet Zuma in het midden of hij zich tijdig bij de gevangenis zou aanmelden, en intussen bleef hij zijn aanhang ophitsen tegen zijn veroordeling. Uiteindelijk ging hij zich vorige week donderdag toch aanmelden bij de gevangenis, maar de dag erop gingen de onlusten van start. Tijdens het weekend sloegen de protesten over naar de miljoenenstad Johannesburg. Daar vonden ze een gunstige voedingsbodem in de grote werkloosheid en nieuwe coronabeperkingen.