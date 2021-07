Werd er te laat ingegrepen? “Dit natuurgeweld hebben we in België nog nooit meegemaakt, daar kunnen we ons niet op voorbereiden”

Met kinderen, met hun hond: urenlang zaten in het zuiden van het land mensen op het dak te wachten en te wachten. Boten van de brandweer kapseisden, pas vrijdagochtend kon een eerste helikopter uitvliegen. De neerslag was voorspeld, maar is er te laat ingegrepen? “Het gaat vooral om een extreem uitzonderlijke situatie. Dit is natuurgeweld dat we in België nog nooit hebben meegemaakt.”