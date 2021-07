Club Brugge-coach Philippe Clement countert de verwachtingen vlak voor de Supercup: “Het bestuur werkt hard aan versterking”

Brugge - Morgen kan Club Brugge de eerste prijs van het seizoen in de lucht steken, al tempert Philippe Clement meteen de verwachtingen. Volgens de coach is zijn ploeg nog een werf, en daarbovenop komt dat een handvol sleutelspelers er morgen niet bij zijn. Ondertussen wacht hij geduldig op z’n eerste versterking. “Bart en Vincent weten waar ze mee bezig zijn.”

“Dit is de 41ste editie van de Supercup, waarvan Club Brugge er 15 won”, wist de persattaché voor de babbel van Philippe Clement te vertellen. Of Club er zaterdagavond een zestiende bijdoet, is hoogst onzeker. Na vier weken voorbereiding en door afwezigheid van onder andere Vanaken, Vormer en Mignolet, is blauw-zwart momenteel nog een werf. “In de meeste landen begint de competitie midden augustus, bij ons is dat eind juli”, aldus Clement. “Ik heb mijn spelers 3,5 week vrij gegeven. Dat was het maximum. Velen voelen zich nog vermoeid door de zware voorbereiding, waarbij ik de nadruk leg op het fysieke.” Met zware benen tegen Genk, dus. “Dit is nog niet het moment om de jongens fris te brengen. Nu bouw je een basis op voor de rest van het seizoen. Als je dat niet doet, loopt de batterij tegen oktober of november alweer leeg. Natuurlijk win ik graag prijzen, maar we kunnen nu nog niet top zijn. Het wordt wel interessant om bepaalde jonge gasten aan het werk te zien en ouderen uit te proberen op andere posities.”

Foto: Isosport

“Bestuur werkt hard aan versterking”

Het is dus nog roeien met de riemen die Club heeft, want op inkomende transfers blijft het wachten. Andere topclubs kondigen haast wekelijks een verrassende naam aan, in Westkapelle blijft het windstil. “Ik ben ambitieus, iedereen weet dat. En ons bestuur is dat ook. Voor het seizoen zijn er goede gesprekken geweest over wat we nodig hebben. Daarover zitten we op dezelfde golflengte. Ik focus mij op het fit maken van de jongens die hier wél zijn, en ondertussen praten we met de scouts en het bestuur over interessante profielen.” Er komt sowieso nog versterking, geeft Clement aan. Alleen wacht Club op de het juiste moment (én de juiste prijs). “Bart en Vincent weten waar ze mee bezig zijn en welke richting ze uit willen met de club. Het bestuur werkt hard aan bepaalde dossiers.” Volgens Clement mikt blauw-zwart vooral nog op versterking(en) op de flank, en ook centraal achterin mag er waarschijnlijk iets bij.

De Brugse coach gooide ook nog met bloemetjes naar Senne Lammens, die morgen als doublure van Mignolet z’n debuut maakt. De Rode Duivel revalideert nog steeds van een knieblessure en is ondertussen terug in het oefencomplex. Er is nog geen datum geprikt voor z’n comeback, dus tot dan is Lammens zijn vervanger. “De jongere die mij het meest verrast heeft tijdens de voorbereiding? Dat is Senne”, klonk het. “Op z’n foutje tegen Utrecht na heeft hij een heel volwassen indruk nagelaten. Ook tijdens de teambuilding is hij open gebloeid en zagen we een andere Senne dan vorig seizoen. Hij heeft de grootste stappen vooruit gezet.”