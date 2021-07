Indrukwekkende beelden uit Luik: vrachtschip zinkt compleet weg in enkele seconden

De apocalyptische beelden door het noodweer in België, Duitsland en Nederland gaan de wereld rond. In ons land staat de dodentol op 23, volledige regio’s zijn herschapen tot rampgebieden en talloze voertuigen zijn verzwolgen door het water. Vlak bij de jachthaven in Luik filmde een bewoner van een appartementsgebouw hoe een vrachtschip werd meegesleurd door de sterke stroming en onder de golven verdween. “In enkele seconden”, klinkt het op Facebook.