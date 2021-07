Gat in dijk vlak bij Belgische grens wordt groter, inwoners moeten gebied meteen verlaten

Een dijk langs het Julianakanaal bij het Nederlanse gehucht Voulwames is vrijdagmiddag doorgebroken. Het water heeft vooralsnog een gat geslagen van 1 bij 1 meter, maar dat kan snel groter worden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Julianakanaal stroomt ten westen van de Maas en begint bij Maastricht en mondt bij Maasbracht weer in de Maas uit.

De veiligheidsregio roept mensen dringend op het gebied snel te verlaten. Het gaat om een stuk dijk bij Voulwames - de Belgische gemeente Rekem ligt aan de andere kant van de Maas. De mensen in de buurt krijgen de dringende oproep hun woningen zo snel mogelijk te verlaten. “Verlaat het gebied en zoek een veilig heenkomen”, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio.

De sirenes in het gebied gaan nu ook af. Het gebied zal onder water komen te staan. De uittocht is dan ook in volle gang, melden Nederlandse media. Auto’s kunnen het gebied niet meer in: ze worden tegengehouden. De politie en brandweer snellen te hulp om alles in goede banen te leiden.