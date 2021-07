Anderlecht steunt slachtoffers van noodweer met opbrengst van ‘match worn shirts’

RSC Anderlecht en de gemeente Anderlecht slaan de handen in elkaar om de slachtoffers van de overstromingen in België te steunen. Er komt een inzamelactie van kledij, voeding en meubilair en een veiling van de ‘match worn shirts’ van de wedstrijd van vanavond (om 19u30) tegen Ajax. De spelers van Anderlecht en Ajax zullen voor de wedstrijd ook een minuut stilte in acht nemen voor de slachtoffers.

Grote delen van ons land werden de voorbije dagen zwaar getroffen door overstromingen. Vooral in Wallonië zorgt de felle regenval voor veel schade.

Zowel de gemeente Anderlecht als RSCA hebben meteen beslist om zich samen solidair te tonen. Nog tot en met maandag zal er kleding, voeding en meubilair ingezameld worden aan het Lotto Park. De club zal ook de ‘match worn shirts’ veilen na de wedstrijd tegen Ajax.

“Als club leven we mee met de slachtoffers van het noodweer en zijn we ons ter dege bewust van de enorme schade die het noodweer heeft aangericht in ons land”, zei Jos Donvil, de CEO van Anderlecht, op de clubwebsite. “Dankzij onze uitstekende samenwerking met de gemeente kunnen we snel een solidariteitsactie opzetten. Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax vanavond zal de solidariteit ook voelbaar zijn in het stadion.”