Corona slaat opnieuw toe bij Cercle Brugge: groep reist na positief geval niet af naar Genève voor korte oefenstage

Cercle Brugge heeft een positief coronageval in de groep en is vrijdagmiddag niet vertrokken naar Genève. Cercle zou er zaterdag nog twee oefenmatchen spelen tegen Sion en Straatsburg maar die werden in extremis dus afgelast.

Corona sloeg nog eens toe bij Cercle Brugge. De spelers en omkadering worden volgens het protocol van de Pro League nog wekelijks getest. Deze week werd een positief coronageval ontdekt. Het hele gezelschap zou vrijdag na de middag naar Genève vliegen. De melding van het positief geval bereikte vrijdagmorgen de medische staf. Prompt werden de nodige maatregelen genomen en besloot men om het vliegtuig naar Genève niet te nemen. De groep blijft dit weekend dus in Brugge, waar de technische staf momenteel een alternatief programma maakt voor de week in de aanloop naar de eerste competitiematch tegen Beerschot.

“De besmette persoon stelt het goed en verblijft momenteel in quarantaine”, aldus woordvoerder Louis-Philippe Depondt. “In functie van ons COVI-19-beleid gaan we niet verder in detail en geven we ook de identiteit van de betrokkene niet vrij”, voegde Depondt er nog aan toe.