Weerman David Dehenauw vraagt tv-zenders om benefiet te organiseren

Weerman David Dehenauw vraagt aan de nationale tv-zenders dat ze samen een benefietavond zouden organiseren voor de slachtoffers van het noodweer. De KMI-weerman deed zijn oproep vrijdag op Twitter.

“Als nationale weerman (VTM/RTL/VRT-Radio2) durf ik bescheiden te vragen aan de nationale tv-zenders om een gezamenlijke benefietavond te organiseren ten voordele van de vele slachtoffers van deze ongeziene natuurramp. We deden dat terecht voor buitenlandse rampen, nu a.u.b. ook”, aldus Dehenauw.

Voor noodhulp wordt al een noodrekeningnummer geopend waarop giften gedaan kunnen worden, zo kondigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdag aan. Dat rekeningnummer is BE70 0000 0000 2525. Het rekeningnummer en andere noodhulp zullen gecoördineerd worden door Rode Kruis Vlaanderen en Rode Kruis België.

Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. De hulporganisatie brengt ook de concrete noden in de getroffen regio’s in kaart: hoeveel mensen zijn getroffen, wie moet voor korte of voor langere termijn opgevangen worden, wat zijn de materiële of psychische noden, hoe en waar kunnen we mensen opvangen, is er drinkwater nodig, waar en voor hoeveel personen? Op basis van die analyse worden verdere hulpacties ondernomen.

Via het rekeningnummer kunnen zowel privépersonen als bedrijven giften storten. Mensen in Vlaanderen die zichzelf als crisisvrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat ook doen op die website. Ook steden en gemeenten met hulpaanvragen kunnen daar terecht.

