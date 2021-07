Discriminatie- en racismekamer van voetbalbond ziet daglicht

De raad van bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de zes leden van de Kamer tegen Discriminatie en Racisme aangeduid. Het gloednieuwe disciplinaire orgaan legt clubs, spelers, trainers en clubbestuurders vanaf komend seizoen specifieke straffen op wanneer schendingen van het verbod op discriminatie worden vastgesteld.

Iedereen die aangesloten is bij de Belgische voetbalbond, van speler tot video-assistent tot voorzitter, moet zich volgens het reglement onthouden van discriminatie op vlak van ras, huidskleur, nationaliteit of afkomst. Maar ook kwetsende uitlatingen over genderexpressie, moederschap, seksuele geaardheid, geslachtsverandering, gezondheidstoestand en handicaps zijn verboden.

Die regels gelden zowel voor het amateur- als het profvoetbal. Wie ze met de voeten treedt, kan gestraft worden. Enig opzet in de inbreuk is niet vereist. Een infectie hoeft ook niet noodzakelijk voor, tijdens of na een wedstrijd gebeuren om strafbaar te zijn. “Ook feiten die vreemd zijn aan de uitoefening van een mandaat en waarvoor iemand in eigen naam optreedt, kunnen ingeleid worden”, klinkt het in de bondsbladen.

Tot dusver werden inbreuken erop door de gebruikelijke organen bestraft, maar sinds 1 juli is er een specifieke Kamer opgericht voor deze materie. Strafbare feiten zijn kwetsende (non-)verbale uitingen, aanzetten tot haat of geweld wegens identitaire kenmerken en het ophangen van spandoeken of lanceren van gebaren en spreekkoren die discriminatoir zijn.

Actieplan

Clubs, spelers en bij uitbreiding bondsleden hebben meldplicht om dit soort infracties kenbaar te maken. Ook de scheidsrechter en match delegate kunnen een verslag opstellen, waarna het Bondsparket kan overgaan tot vervolging. De discriminatiekamer kan straffen opleggen gaande van een simpele geldboete, over een schorsing van minstens 6 maanden tot wedstrijden met gesloten deuren of op neutraal terrein. Bij recidive kan een permanente schorsing volgen. Tegen een uitspraak van de discriminatiekamer is beroep mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De zes leden die samen de Nationale Kamer tegen Racisme en Discriminatie vormen, luisteren naar de namen Marco Van Haegenborgh (Unia), Mahamat Haroun (vader van Faris Haroun), Yves Kabwe Kazadi (inclusiemanager City Pirates), Antoine Rustin (voormalig CSR-manager ACFF), Hannelore Hochepied (hoofdcommissaris politie) en juriste Anke Renard.

Eerder in maart lanceerde de KBVB zijn actieplan tegen racisme. Daarin wordt ingezet op preventie en sensibilisering, maar als dat niet lukt, moeten er strenge straffen uitgedeeld worden. Samia Ahrouch werd aangesteld als inclusiemanager van de voetbalbond. Zij heeft het recht om een advies uit te brengen over eventuele inbreuken.