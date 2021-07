Gevoelige transfer officieel: Ajax bevestigt komst Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis

Ajax heeft vrijdag de komst van Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis bevestigd. De buitenspeler ondertekent een contract voor vier seizoenen bij de Nederlandse landskampioen. Berghuis moet nog wel de medische keuring ondergaan en verder is de transfer nog onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden, meldt Ajax. Maandag bevestigde het management van Berghuis de aanstaande transfer al.

“Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen”, zegt Berghuis in het persbericht van Ajax. “Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt.”

Berghuis speelde vijf jaar voor Feyenoord. De vleugelspits kwam in het seizoen 2016-2017 als huurling van Watford naar De Kuip. Berghuis pakte met Feyenoord in zijn eerste seizoen de landstitel. De Rotterdamse club nam hem daarna over van Watford. De transfer maakte de voorbije dagen veel emoties los bij de supporters van Feyenoord.

“Steven is een belangrijke Nederlandse speler, hij heeft de afgelopen jaren stappen gezet en is als gevolg daarvan ook international geworden”, zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax. “De mogelijkheid diende zich aan om hem over te nemen en wij denken hem goed te kunnen gebruiken. De laatste seizoenen van Ajax laten zien dat we ontzettend veel wedstrijden spelen, dus het is belangrijk dat we alle posities goed bezet hebben. We halen met hem een creatieve aanvaller in huis met een hoog rendement, zijn cijfers spreken voor zich. Samen met de andere technische mensen bij Ajax denk ik dat er nog rek in zit, wij denken dat hij bij ons een nog betere speler kan worden. Dat mag hij vanaf deze zomer laten zien.”