Aantal afwezigen voor eerste coronaprik schiet de hoogte in: “Niet geheel onverwacht”

In de week van 28 juni is bijna een op de vijf Vlamingen niet ingegaan op zijn afspraak voor een eerste coronaprik. Dat blijkt vrijdag uit een stand van zaken van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het aantal zogenaamde no-shows bevond zich midden mei op amper 2,5 procent, maar nam sinds begin juni razendsnel toe. “Dat is niet helemaal onverwacht, want er zijn veel jonge mensen die op vakantie vertrekken”, duidt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap.

Terwijl het percentage afwezigen op de eerste afspraak eind februari nog op 13,4 procent lag, nam dat cijfer stelselmatig af tot amper 2,5 procent in de week van 10 mei. Nadien bleef dat cijfer rond de 5 à 6 procent schommelen, totdat in de maand juni een steile opgang werd ingezet. De laatste week van juni verscheen 17,7 procent van alle uitnodigingen niet op hun afspraak. Dat komt overeen met zowat 60.000 personen.

Toch is het Agentschap Zorg en Gezondheid niet echt verontrust. “Het aantal no-shows zit inderdaad in een stijgende lijn, al is dat niet helemaal onverwacht. Een deel van de mensen heeft ook nog hun uitnodiging op zak en kan dus zelf nog een nieuwe afspraak inboeken.” Personen van wie hun uitnodiging is komen te vervallen, moeten wel helemaal aan het einde van de rij aansluiten, nadat alle personen ouder dan 12 jaar een eerste uitnodiging hebben gekregen. Moonens schat dat die “ergens in de loop van augustus” een tweede kans zullen krijgen.

Vooral jonge weigeraars

Het aantal personen dat niet komt opdagen voor de tweede prik stijgt ook, zij het een stuk minder fel, tot 2,5 procent eind juni. Van de 4,86 miljoen Vlamingen die al een uitnodiging hebben gekregen, weigerden 87.853 of 1,8 procent expliciet het vaccin. Uit de opdeling qua leeftijd blijkt dat de weigeraars zich vooral situeren in de groep 18- tot 44-jarigen (2,16 procent).

Ondertussen hebben al 75.000 volwassenen een tweede uitnodiging voor een coronaprik in de bus gekregen. Het gaat om mensen die hun eerste uitnodiging links hebben laten liggen of mensen die hun eerdere weigering hebben ingetrokken. Daarnaast wachten nog zowat 205.000 12- tot 15-jarigen op een uitnodiging.

Van de jongeren onder de 18 hebben in de groep 16- tot 17-jarigen momenteel al 59.911 personen minstens een eerste dosis gekregen, dat komt ongeveer met zowat 42,79 procent. Bij de 12- tot 15-jarigen ontvingen al 17.410 personen een eerste prik.

De komende weken zal vooral het aandeel volledig gevaccineerden verder toenemen. Zo staan volgende week slechts 280 eerste prikken gepland tegenover 472.267 tweede prikken. De week nadien neemt het totale aantal prikken opnieuw toe tot 579.269, waarvan 91.708 ingepland staan als eerste dosis en 487.561 als tweede dosis.

