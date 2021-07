Nu ook officieel: Antwerp versterkt zich met Nigeriaan Yusuf

Na Engels, Frey, Balikwisha, Bataille en Almeida pakt Antwerp met een zesde belangrijke transfer uit. Alhassan Yusuf (20) komt over van Göteborg.

De komst van Yusuf was al even aangekondigd, maar vrijdagavond kwam ook de officiële bevestiging van de Great Old. Maandag zal hij zijn medische testen nog afleggen en dan ondertekent hij een contract voor vier seizoenen.

Yusuf is een centrale middenvelder en qua type alvast de gedoodverfde opvolger van Martin Hongla, die naar Hellas Verona trok. Ondanks zijn leeftijd heeft hij toch al de nodige ervaring opgedaan, want bij Göteborg heeft hij al 77 duels op de teller. Hij was er op zijn achttiende al titularis.

Voor de youngster, die in 2018 van de Zweeds-Nigeriaanse Tiki Taka Academy de stap naar het Zweedse profvoetbal zette, was het nu tijd om een níéúwe stap te zetten. Antwerp dus.