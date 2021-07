Tottenham-coach Espirito Santo is er zeker van: “Harry Kane blijft”

Nuno Espirito Santo, de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur, is er heilig van overtuigd dat Harry Kane ook volgend seizoen nog voor de Spurs zal spelen.

De kapitein van de Engelse nationale ploeg heeft z’n zinnen nochtans gezet op een vertrek, maar Tottenham stelt alles in het werk om de aanvaller, die nog een contract van drie jaar heeft, te behouden. Onder meer Manchester City zou de spits graag willen inlijven.

Espirito Santo heeft Kane nog niet gesproken en kijkt ernaar uit hem te ontmoeten. “Ik hoop dat Kane goed herstelt van het afgelopen EK, zodat hij voelt dat iedereen de drang heeft om beter te worden als hij terugkeert. We zijn heel ambitieus. Harry is onze speler, laat daar geen twijfel over bestaan.”