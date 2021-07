Geen fiscale fraude bewezen bij Lionel Messi en zijn stichting: tweede klacht zonder gevolg geklasseerd

Het Spaanse gerecht heeft een tweede klacht die een voormalig werknemer vorig jaar had ingediend tegen Lionel Messi en zijn stichting zonder gevolg geklasseerd.

Klager is Federico Rettori, een Argentijn die op het Spaanse eiland Mallorca woont en voor de stichting van Lionel Messi gewerkt heeft. Hij beschuldigde de Argentijn van witwassen, oplichterij en fiscale fraude. In 2019 had Rettori daarvoor al een eerste klacht ingediend, die vervolgens eveneens geklasseerd werd.

De klacht was gericht tegen Messi, diens vader Jorge, broer Rodrigo en alle bestuurders die op een of andere manier toegang hadden tot de fondsen van de ‘Fundacion Leo Messi’.