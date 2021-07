Toen het water weer wegtrok was er alleen nog de wanhoop: “Het is hier de apocalyps”

“Boven was het gelukkig nog droog. Maar geslapen hebben we niet.” Donderdag stond het water in de woonkamers van Angleur anderhalve meter hoog, en konden de bewoners alleen maar toekijken hoe alle meubels dreven. Vrijdagochtend was er alleen nog de modder, en de miserie. “Bent u van de verzekering meneer? Kom mee.”